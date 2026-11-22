Cristian Chivu studia le ultime mosse in vista della sfida contro l'Atalanta in programma questa sera. Secondo le ultime indicazioni de La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro sembra aver sciolto alcuni dubbi.
Tra i pali confermato Josep Martinez, pronto a partire dal primo minuto. Davanti a lui, nella difesa a tre, spazio a Bisseck nel ruolo di centrale, con Pavard e Bastoni ai suoi lati nel ruolo di braccetti.
Sulle corsie esterne dovrebbero agire Spence a destra e Dimarco a sinistra, mentre in mezzo al campo la scelta potrebbe ricadere sul trio composto da Barella, Calhanoglu e Jones. Proprio quest'ultimo rappresenterebbe una delle possibili novità più interessanti della formazione nerazzurra, con Chivu intenzionato a valutarne il rilancio dal primo minuto dopo il lungo stop per infortunio.
In attacco, invece, la coppia dovrebbe essere formata da Pio Esposito e Marcus Thuram, con Lautaro Martinez inizialmente destinato alla panchina. Restano comunque aperti alcuni ballottaggi. In difesa Pavard è in competizione con Akanji per una maglia da titolare, mentre a centrocampo la candidatura di Jones dovrà fare i conti con Sucic e Mkhitaryan.
La probabile formazione
Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Esposito, Thuram
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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