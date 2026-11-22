Inizia nel peggiore dei modi l'avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United. I Red Devils escono travolti da Anfield, dove il Liverpool si impone con un netto 4-0 in una partita indirizzata già nei primissimi minuti. A complicare immediatamente i piani del nuovo allenatore è l'espulsione di Leny Yoro, che lascia i suoi in inferiorità numerica dopo appena otto minuti. I padroni di casa approfittano subito della superiorità numerica e chiudono virtualmente i conti già nel primo quarto d'ora, prima di completare la goleada nella ripresa. Per lo United arriva un'altra pesante battuta d'arresto, che rende ancora più complicata la situazione di classifica.

Liverpool-Manchester United, Yoro espulso dopo 8 minuti: doppio colpo dei Reds

La partita prende una piega decisiva quasi immediatamente. All'8' del primo tempo, Yoro viene espulso, costringendo il Manchester United ad affrontare praticamente l'intero incontro con un uomo in meno. Il Liverpool non perde tempo e colpisce appena due minuti dopo, trovando il vantaggio con Dominik Szoboszlai al 10'. Lo United non riesce nemmeno a riorganizzarsi che arriva il raddoppio: al 13' è Florian Wirtz a firmare il 2-0. Un avvio devastante per la squadra di Pochettino, incapace di contenere la pressione dei Reds dopo l'inferiorità numerica. Nella ripresa il copione non cambia. Il Liverpool continua a gestire la partita e trova altre due reti, rendendo ancora più pesante il passivo degli ospiti. Al 66' arriva il terzo gol firmato da Rio Ngumoha, mentre all'82' è Munoz a fissare il risultato sul definitivo 4-0. La sconfitta di Anfield rappresenta un esordio particolarmente amaro per Pochettino, chiamato a risollevare una squadra in evidente difficoltà. Il Manchester United resta infatti penultimo in Premier League con appena otto punti, ora da solo nella posizione di classifica.