Nel corso di un recente intervento a Radio Sportiva, l'ex campione del mondo Francesco "Ciccio" Graziani ha espresso il proprio pensiero in merito a Pio Esposito, estremamente stimato dall'ex Torino ma ancora non esente da qualche interrogativo: "Considerando l'età e la qualità che sta esprimendo, le potenzialità che sta esprimendo, oggi dobbiamo ipotizzare obbligatoriamente che questo ragazzo possa diventare un grandissimo attaccante, però c'è sempre quel punto interrogativo, quanto potrà crescere? Crescerà? Anche perché secondo me Pio da adesso in poi dovrebbe cominciare a giocare un po' di più, ma nella società in cui gioca i due titolari francamente che oggi sono migliori di lui per le performance che vediamo sono Lautaro Martinez e Thuram".

L'ex campione del mondo ha poi proseguito: "Pio oggi nella gerarchia di quella squadra è la terza scelta, la quarta è Bonny. Allora se gioca con più continuità secondo me è più facile che cresca di più, altrimenti rimane sempre una via di mezzo. Io ho l'impressione che lui abbia degli ampi margini di miglioramento, non ho dubbi su questo, perché acquisterà più carattere, più personalità, migliorerà anche un po' dal punto di vista tecnico che deve migliorare".