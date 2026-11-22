L'Inter soffre senza Lautaro Martinez? Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, sostiene che l'attacco dell'Inter è talmente completo da sopperire all'assenza del proprio capitano, ma secondo Emiliano Viviano il Toro comunque è elemento che fa la differenza: "Sono d'accordo con Sarri, l'attacco è fortissimo. Però Lautaro Martinez è il miglior calciatore, una categoria diversa rispetto a Pio Esposito e Yoan Bonny che comunque il loro lo hanno fatto. Hanno saputo sopperire sì, però avere o non avere Lautaro cambia le cose".