C'è ancora una volta la firma di Davide Frattesi sul successo di un'incontenibile Lazio ai danni del Lecce. Il centrocampista ex Inter ha messo l'ultimo chiodo al risultato firmando la rete del 3-0 e dopo la partita, in conferenza stampa, si è un po' schernito quando gli è stato chiesto se si sarebbe venduto se fosse stato Beppe Marotta: "Ma io so' Frattesi (ride, ndr)... Ogni società fa le valutazioni, io faccio il giocatore e i dirigenti devono prendere le decisioni. Ognuno lavora cercando di fare il meglio possibile, poi non si possono azzeccare tutte le scelte. È così presto che non si può dire se sia stata una scelta giusta o sbagliata, vedremo a fine campionato. Io sono stato talmente bene lì all'Inter che potevano fare qualsiasi cosa".

Firmeresti per 10 gol in stagione?

"Queste domande portano sfiga (ride, ndr). Facciamo che non rispondo".

Ti sei ispirato a Totti per questo cucchiaio a un portiere romanista?

"L'ho fatto di sinistro, è stata una cosa abbastanza istintiva e per fortuna me la sono allungata, così non ci ho pensato. In allenamento con il mister faccio il pallonetto col sinistro, prendo per terra e lui mi insulta".