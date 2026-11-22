L'Inter Women affronta l'ultima sfida di Serie A Femminile prima della sosta per le Nazionali. Avversario di turno saranno le ragazze della Ternana in occasione dell'8ª giornata di campionato. A questo proposito, sono riportate le formazioni ufficiali dell'incontro:
TERNANA WOMEN (4-3-3): 12 Ciccioli; 17 Labate, 19 Quazzico, 24 Massimino, 14 Toniolo; 33 Breitner, 8 Pastrenge, 21 Petrara; 23 Regazzoli, 35 Ventriglia, 15 Strode. A disposizione: 1 Steen, 7 Gomes, 9 Hornemann, 10 Lazaro, 16 Ciccotti, 22 Testa, 27 Cecchini, 28 Yang, 29 Martins. Coach: Marino Defendi.
INTER (4-4-2):1 Runarsdottir; 2 Kullberg, 24 Milinkovic, 4 Van Diemen, 14 Robustellini; 18 Glionna, 10 Magull, 16 Tomasevic, 8 Vilhjalmsdottir; 7 Bugeja, 36 Cambiaghi. A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 6 Santi, 9 Polli, 17 Payne, 20 Detruyer, 26 Raphino, 29 Giudici, 33 Bartoli, 46 Bressan. Coach: David Sassarini.
Arbitro: Mattia Nigro (sez. Prato).
Assistenti: Cozzuto - Calce.
IV Ufficiale: Prencipe.
Operatore FVS: Losapio.
Autore: Carlo Alberto Gamba
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 16:14 Lazio e Roma, ritmi alti in vetta: i dati delle ultime 5. E ora l'Inter...
- 15:59 Sassarini: "Con la Ternana vittoria importante, abbiamo dominato per larghi tratti"
- 15:44 Adani: "Il no a Mancini quando era all'Inter? Non mi sono mai pentito"
- 15:30 Juve, Spalletti: "601esima panchina in A un mio obiettivo, dopo quello che si è detto"
- 15:15 Nuovo traguardo per Bugeja: oggi la 100esima con l'Inter Women
- 15:00 Altra tegola per il PSG: dopo Kvaratskhelia, crac anche per Doué
- 14:45 La Russa: "Scudetto all'Inter. Ma la Lazio capolista mi piace"
- 14:30 L'Inter Women riparte al meglio: poker in casa della Ternana
- 14:21 Woltemade sblocca, poi la Juve dilaga: Venezia travolto 4-0
- 14:05 Viviano: "Attacco Inter fortissimo, ma avere o no Lautaro cambia le cose"
- 13:50 Callegari e Trevisani concordi: Thuram rinnovo prioritario. "Ma se Calha..."
- 13:35 Wohlgemuth, DS Stoccarda: "Mercoledì con l'Inter una partita speciale"
- 13:20 Qui Atalanta - Ventiquattro i giocatori convocati da Sarri per l'Inter
- 13:05 Svensson piace all'Inter ma non solo: possibile asta italiana ed europea
- 12:51 Spalletti risponde a Conte: "Non voglio aggiungere nulla"
- 12:37 Juve U20, Spanò: "Inter brava a concretizzare quanto prodotto"
- 12:23 Graziani: "Esposito ha ampi margini di miglioramento"
- 12:09 Women, le formazioni ufficiali di Ternana-Inter: Robustellini dal 1'
- 11:55 Inter Club, è festa grande a Napoli per i tifosi campani: presente Materazzi
- 11:41 GdS - Asse Milano-Cagliari: Mendy può essere l'erede di Bonny
- 11:27 Colantuono: "Atalanta-Inter? Partita complicata per entrambe"
- 11:13 Sky - Atalanta-Inter, le probabili formazioni: Pavard e Jones scaldano i motori
- 10:59 Nicolae: "Ecco come ho lanciato Provstgaard. Inter? Già pronto, con Chivu farebbe grandi cose"
- 10:45 Carnesecchi sfida Martinez, in ballo la porta del futuro dell'Inter? L'Atalanta fissa il prezzo
- 10:32 Corsera - L'Inter riparte da Bergamo: Chivu ritrova Lautaro e punta sull'equilibrio
- 10:19 TS - La gestione di Lautaro, il tour de force e la trasferta di Bergamo: l'Inter di Chivu riparte
- 10:04 TS - Atalanta-Inter, conferme su Pavard e Bisseck. Jones scalpita
- 09:51 CdS - A Bergamo per riprendersi il secondo posto: Chivu cerca la svolta nella corsa scudetto
- 09:36 CdS - Thuram rigenerato, è lui la certezza. Il tandem con Pio per far male all'Atalanta
- 09:23 CdS - Atalanta-Inter, Jones e Pavard verso una maglia dal 1'. Zielinski out
- 09:10 GdS - Lazio e Roma vincono, Inter che fai? Inizia il tour del force
- 08:55 Capello: "Vincere a Bergamo non è mai facile, dipende dall'Inter. Roma e Lazio..."
- 08:41 Zielinski out contro l'Atalanta: cosa filtra per Inter-Stoccarda
- 08:27 GdS - Tentazione Jones, titolare dopo 64 giorni? Chivu ci pensa
- 08:14 GdS - In difesa Pavard, Lautaro dalla panchina: la probabile dell'Inter
- 08:00 Preview Atalanta-Inter - Lautaro dalla panchina. Sorpresa Jones?
- 00:00 Le pretese da santo di Antonio Conte
- 23:45 Bayern Monaco, Dreesen: "Il nostro desiderio è la Champions League"
- 23:31 Henry: "Ronaldo nel suo prime all'Inter, al PSV e nel Barcellona"
- 23:17 Fabregas: "Ramon? Deve imparare a fermare gente come Thuram ed Esposito"
- 23:03 Stoccarda, Prömel: "Ci riprenderemo, contro l'Inter daremo il massimo"
- 22:49 Napoli-Torino 1-0, McTominay la risolve e dà fiato ad Allegri
- 22:35 Martorelli: "Tante partite trabocchetto, ma Atalanta-Inter è quella più importante"
- 22:20 Como, Da Cunha: "Volevamo reagire subito dopo la sconfitta con l'Inter"
- 22:06 Stoccarda, messaggio di Undav all'Inter: "Presto ci rifaremo"
- 21:52 Lautaro scalpita per tornare. E l'Atalanta è tra le sue vittime preferite
- 21:38 Stoccarda frenato, Hoeneß amaro: "Abbiamo perso un'occasione"
- 21:23 Spalletti: "Conte vuole tornare alla Juve? Trovo normale che..."
- 21:09 Gasperini: "Chi più forte di Malen? In Serie A gente valida come Lautaro"
- 20:54 Zielinski a parte, il polacco va verso il forfait per la gara di Bergamo
- 20:40 Inter-Atalanta, lo Scudetto, l'addio di Figo. Maicon a FcIN: "Giorno speciale"
- 20:25 Stoccarda sciupone a Gelsenkirchen, con lo Schalke 04 è solo 0-0
- 20:11 Mondiali U17, Franceschini (CT Italia): "Molto soddisfatto dell'approccio"
- 19:57 Malen cala il poker, Mora arrotonda e la Roma stende 5-1 il Parma
- 19:50 Potenza, Tisci: "Dispiaciuto ma non preoccupato. Il rigore? Il portiere..."
- 19:36 Cagliari, infortunio per Mendy. Pisacane: "Sono preoccupato"
- 19:21 Bookies - Inter favorita alla New Balance Arena contro l'Atalanta
- 19:07 La Russa: "Due stadi vicini a Milano è possibile. Come in Sud America"
- 18:53 San Siro, Majorino replica a Scaroni: "Milano è dei milanesi, non dei fondi"
- 18:39 Qui Atalanta - Anche Kristensen è tornato a lavorare in gruppo
- 18:30 Inter U23-Potenza: Melgrati e Marello supremi, Agbonifo Re Mida
- 18:25 Lazio, Gattuso: "Frattesi ha bisogno di affetto. E di mazzate sui denti"
- 18:10 Frattesi: "All'Inter sono stato così bene che potevano fare ogni cosa"
- 17:57 Atalanta-Inter, in lavagna un gol degli attaccanti
- 17:42 Marello in conferenza: "Il mister ci ha gasati. Abbiamo fatto tanto gruppo in questi giorni"
- 17:25 Vecchi in conferenza: "Siamo competitivi con tutti, ma piedi per terra"
- 17:14 Verso Atalanta-Inter, fattore Krstovic per la Dea: ha portato 7 punti a Sarri
- 17:00 La Lazio non sbaglia un colpo: 3-0 al Lecce e allungo in vetta. Ok il Como
- 16:46 Musica, cori e orgoglio nerazzurro: l’Inter Club Monopoli festeggia 37 anni
- 16:30 SERIE C - Inter U23-Potenza 2-1: i nerazzurri si confermano "ammazza-big"