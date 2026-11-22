L'Inter si prepara alla trasferta contro l'Atalanta con l'obiettivo di conquistare una vittoria importante per la classifica. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra nerazzurra è chiamata a rispondere alle vittorie di Lazio, Roma e Como per riprendersi il secondo posto e restare in scia della squadra di Gattuso.

Cristian Chivu ha superato senza particolari contraccolpi l'assenza di Lautaro: nelle sette partite disputate senza il capitano, tra campionato e Champions League, sono arrivate sei vittorie e una sola sconfitta, nel derby contro il Milan. A garantire gol e peso offensivo ci hanno pensato Thuram, autore di sei reti, e Pio Esposito, arrivato a quota tre. Proprio il giovane attaccante italiano sarà chiamato a confermare i progressi mostrati anche con la Nazionale, mettendo a disposizione della squadra il suo lavoro e, possibilmente, qualche gol in più.

Il capitano però è tornato a disposizione, anche se destinato inizialmente alla panchina. Chivu potrebbe concedergli qualche minuto in vista della delicata sfida di Champions League contro lo Stoccarda, in programma mercoledì a San Siro.

A Bergamo, però, non sarà una partita semplice, anche se i precedenti sorridono all'Inter, vittoriosa in sette degli ultimi otto confronti. Per i nerazzurri comincia un periodo particolarmente intenso: 9 partite da qui alla pausa natalizia tra campionato, Champions, Supercoppa e Coppa Italia. Serviranno rotazioni e gestione delle energie, ma contro l'Atalanta l'obiettivo è chiaro: portare a casa i tre punti ed evitare passi falsi.