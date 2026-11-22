Gianni Infantino incassa un nuovo sostegno nella corsa alla presidenza della FIFA, in vista delle elezioni in programma a marzo in Marocco. Dopo l’appoggio unanime della CONMEBOL, arrivato nei giorni scorsi, anche la CAF, Confederazione calcistica africana, ha confermato il proprio sostegno alla ricandidatura del dirigente svizzero, che punta a ottenere un nuovo mandato alla guida del massimo organismo calcistico mondiale.

A ribadire la posizione della confederazione africana è stato il presidente Patrice Motsepe, intervenuto durante l’assemblea generale ordinaria della CAF ad Abuja, in Nigeria. "Negli ultimi cinque anni, da quando sono presidente della CAF, ho potuto constatare il suo profondo impegno. Gianni, hai il nostro sostegno tra le 54 federazioni affiliate alla CAF", ha dichiarato Motsepe, parole che hanno trovato la replica di Infantino: "Troverete sempre in me e nella FIFA un partner fidato, un fratello su cui contare, per fare in modo che i sogni che tutti condividiamo, quelli dei bambini di Abuja, Città del Capo, Il Cairo e di tutta l’Africa, possano diventare realtà".