Presente all’inaugurazione del Torneo di Abano dedicato alla categoria U14, il centrocampista della Fiorentina di scuola Inter Giovanni Fabbian ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Gazzettino dove tra le altre cose racconta quelli che sono stati gli ultimi mesi di carriera contraddistinti dal passaggio ai viola dal Bologna: "Sto cercando di godermi al massimo ogni momento. Non è facile ma fa parte del gioco. L'importante è sempre divertirsi e impegnarsi e non avere paura di fare sacrifici. Il segreto di tutto? Non smettere mai di voler migliorare.Sono molto contento di essere arrivato alla Fiorentina. È appena terminata la stagione, ma non vedo l'ora di ripartire. Cercherò di dare il massimo e di contribuire a riportare la squadra viola in zona Europa, dove merita di stare".

Fabbian e i suoi modelli



Fabbian parla poi di quelli che sono stati i suoi modelli di ispirazione da calciatore: "Mi ispiro a tanti giocatori: quando ero piccolino mi piaceva molto Del Piero, guardavo Kaka e Ibrahimovic. Anche adesso cerco di prendere un po' il meglio da tutti".