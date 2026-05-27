La lunga storia d'amore tra Daniele Padelli e l'Udinese andrà avanti ancora per un altro anno. Nelle ultime ore il club friulano ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto dell'ex portiere dell'Inter dino al 30 giugno 2027: per l'estremo difensore di tratta dell'ottava stagione in bianconero, la sesta consecutiva.

Il comunicato dell'Udinese

Un grande storia di amore che prosegue per un altro anno. Udinese Calcio è lieta di annunciare il prolungamento del contratto, fino al 30 giugno 2027, di Daniele Padelli. Il portiere vivrà l'ottava stagione in bianconero, la sesta consecutiva, confermandosi un punto riferimenti per tutto il gruppo. Anche quest'anno Daniele ha dimostrato, ancora una volta, il suo valore ed il suo spessore umano facendosi sempre trovare pronto quando chiamato in causa nelle due partite disputate. Il club è entusiasta di proseguire questo percorso ed augura il meglio a Daniele per la prossima stagione da vivere ancora insieme.