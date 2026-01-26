Cauet Werner, figlio dell'ex portiere dell'Inter Julio Cesar, è un nuovo giocatore dell’ACR Messina. Nato il 1° ottobre 2002, il difensore approda in Italia dopo le esperienze maturate tra Brasile, Spagna e Portogallo. "Giocatore dotato di ottime capacità tattiche, fisicità e personalità, ha scelto con convinzione la maglia giallorossa, attratto dai racconti della storia e dall’identità del club peloritano e dalla voglia di mettersi in gioco nel campionato italiano. Pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra, Cauet Werner si appresta a rafforzare il reparto difensivo dell’ACR Messina con entusiasmo e determinazione", si legge nella nota ufficiale del club siciliano.

