Nuova possibile avventura per l'ex interista Paulo Sousa. Crescono infatti le quotazioni del portoghese, che ha giocato da calciatore e allenato in diverse squadre in Serie A, come successore di Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari. I sardi hanno infatti ricevuto un "no" da Razvan Lucescu, che rimarrà al Paok.