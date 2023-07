Si è conclusa dopo tre stagioni l'esperienza al Monza di Giulio Donati: il 33enne viareggino, prodotto delle giovanili dell'Inter, non ha rinnovato il contratto coi brianzoli e quindi è attualmente free agent. Il Monza ha voluto salutare così il suo ex giocatore: "Sessantasette presenze in biancorosso, eroe della promozione. Grazie di tutto Giulio", le parole del club su Twiiter.