Chi dopo circa 15 anni ha imparato a leggere tra le righe di ciò che dice Piero Ausilio avrà notato che il direttore sportivo ha lasciato qualche indizio nel corso dell'intervista rilasciata ai media in occasione di Inside the Sport 2026 tenutasi a Coverciano. Oltre a tessere le lodi, con cognizione di causa, di Cristian Chivu e a rinviare ogni discorso sul mercato ad altri momenti, a domande dirette su due nomi che alimentano i discorsi sul futuro le risposte hanno lasciato porte aperte in entrambe le direzioni.
Si parte da Marco Palestra, che a sua volta, nello stesso contesto, aveva manifestato piacere per l'interesse nerazzurro nei suoi confronti: "Un ottimo giocatore, profilo per tante squadre. Ma è di una società forte che ha una grande visione per i calciatori, di progetto, e sono sicuro che sarà importante intanto per l’Atalanta, poi vedremo cosa dirà il mercato su questo ragazzo di grande qualità”. Innanzitutto, dopo gli screzi della scorsa estate su Ademola Lookman, risanati dal trasferimento di Nicola Zalewski, il diesse ha voluto subito spostare ogni discorso su un territorio di rispetto e collaborazione, esaltando l'ottimo lavoro dei bergamaschi. Al contempo, rinviando tutto all'evoluzione del mercato, ha iscritto l'Inter alla potenziale corsa all'esterno classe 2005 che tanto inizia a piacere in ambito internazionale. Non c'è alcuna chiusura dunque nei confronti del laterale che sta facendo benissimo al Cagliari e che per l'Inter potrebbe essere un rinforzo significativo per la corsia di destra. Ma ovviamente bisognerebbe trovare la quadra con l'Atalanta, perché le cifre che girano sono davvero molto alte.
Si arriva al tanto discusso, in parecchi sensi, Alessandro Bastoni e qui Ausilio mostra fermezza sull'argomento, senza tuttavia negare un'opportunità a chi voglia il difensore di Casalmaggiore: "Ha un contratto con l’Inter e ad oggi non penso a situazioni tali che fanno pensare ad un suo futuro lontano dall’Inter. Non so cosa dicono di lui in Spagna so che noi siamo contenti di lui, di quello che ha dato all’Inter e sono sicuro che darà tanto a noi. Se qualcuno è interessato a Bastoni, conosce i numeri di telefono e quindi deve fare questo, non deve parlare”. Tradotto: per l'Inter Bastoni non è in vendita e non ne viene valutata alcuna cessione, però... Però se qualcuno ha interesse nei suoi confronti, può informarci e ne parleremmo. Tradotto in soldoni: chi vuole Bastoni si faccia avanti con un'offerta molto importante per un giocatore considerato molto importante per il club di Viale della Liberazione. Un messaggio chiaro e tondo destinato al Barcellona, che 'tratta' attravesro media amici e spera di cavarsela con cifre al ribasso e contropartite scelte un po' a caso.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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