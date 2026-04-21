Allungo in campionato sempre più prepotente e una finale di Coppa Italia nel mirino e da conquistare. Questa sera l'Inter scende in campo a San Siro alle ore 21 per sfidare il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo lo 0-0 del Sinigaglia: la grande novità di formazione di Cristian Chivu dovrebbe essere in attacco, dove Ange-Yoan Bonny è favorito su Pio Esposito per affiancare Marcus Thuram (Lautaro Martinez è ancora ai box e sta recuperando dall'infortunio). Scenario già anticipato nella nostra Preview (RILEGGI QUI).

A riportalo sono i colleghi di Sky Sport che disegnano un 3-5-2 che vedrà ancora Josep Martinez tra i pali e la difesa a tre composta da Manuel Akanji, Francesco Acerbi e Carlos Augusto. Sulle corsie esterne spazio a Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra, mentre a centrocampo il regista sarà ancora una volta Hakan Calhanoglu, affiancato da Nicolò Barella e Piotr Zielinski. Il polacco è pronto a tornare titolare pochi giorni dopo il golazo del definitivo 3-0 messo a segno contro il Cagliari da subentrato.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny.

COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Diao, Perrone, Da Cunha; Valle, Nico Paz, Baturina; Douvikas.