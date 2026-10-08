A posteriori, Cesare Casadei forse non rifarebbe la scelta fatta nell'estate 2022 quando, dopo una stagione da dominatore assoluto del campionato Primavera con la maglia dell'Inter, decise di volare al Chelsea, che poi lo girò in prestito al Reading nel gennaio dell'anno successivo: "Il mio periodo in Inghilterra è stato importante per la mia carriera e non solo - le parole del centrocampista del Torino a Sportmediaset -. Dal punto di vista calcistico, probabilmente mi ha fatto perdere un po' di tempo perché ho fatto un passo molto grande per l'esperienza che avevo all'epoca. Ora sono tornato in Italia con una maturità diversa. In Inghilterra si ha più coraggio con i giovani rispetto all'Italia, ma sono comunque giocatori di qualità che hanno dimostrato di essere all'altezza".

Rispetto alla scelta di Marco Palestra di sposare il progetto dei Blues, anziché proseguire la sua carriera in Italia all'Inter, Casadei ha preferito non dare giudizi: "Ognuno deve guardare al suo percorso, ogni giovane essere libero di scegliere in base alle sue necessità".