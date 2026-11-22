Franck Kessie, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a DAZN nel post-partita: "Dopo l'inizio difficile per i tifosi, noi cercavamo questa risposta e l'abbiamo data. I tifosi ci hanno spinto con forza e coraggio, alla fine abbiamo pareggiato. Il rigore? Non è sempre facile, meno male che ho fatto gol perché i rigori o si sbagliano o si segnano. Non è la prima volta che tiro un penalty all'ultimo minuto e non è mai facile. Questo pareggio ci dà forza e coraggio per come abbiamo finito la partita nella mezz'ora finale. Il passato al Milan? Per me è stato un piccolo derby, meno male ho fatto gol all'ultimo. La reazione? Quando giochi contro l'Inter, che è una grande squadra che lotta per la Champions, devi mettercela tutta e dobbiamo giocare sempre con questa mentalità. Abbiamo grande fiducia nel mister e nel suo staff".