Elmas, centrocampista macedone dell'Atalanta, ha parlato così a DAZN al 90esimo: "Oggi abbiamo messo più carattere e mentalità di squadra. Tutti insieme ci siamo messi in gioco, dobbiamo fare di più per questa bellissima tifoseria. I miglioramenti? I gol banali subiti sono una cosa di testa. Giocando ogni tre giorni è difficile e dobbiamo crescere ogni giorno, facendo il massimo".