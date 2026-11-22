Francesco Pio Esposito, autore di una tripletta a Bergamo che purtroppo non ha portato i tre punti all’Inter, commenta a Inter TV il match pareggiato per 4-4 contro l’Atalanta: “C’è il rammarico di averla buttata via, siamo andati due volte in doppio vantaggio e non l’abbiamo mai chiusa, mai tenuto il vantaggio e questo non va bene. Avrei voluto che la tripletta portasse tre punti alla squadra, così faccio fatica ad essere felice. A prescindere dai gol cerco di continuare a lavorare per migliorare. Abbiamo la fortuna di giocare ogni tre giorni e di poterci riscattare subito. Adesso questo risultato è ancora troppo caldo, domani inizieremo a pensarci”.