Maurizio Sarri, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a DAZN nel post-partita dopo l'incredibile 4-4 contro l'Inter: "Uno dei pregi della squadra è quello caratteriale, e poi anche la pericolosità offensiva che nelle ultime gare è alta. Ci teniamo dietro un difetto, che è quello della fragilità difensiva, che ci sta costando tanti punti. Ma la sensazione è che la squadra è in crescita".

Quanto influisce il non aver avuto continuità nel lavoro con l'intera difesa a disposizione?

"Penso che abbiano inciso più fattori. Il primo è quello degli infortuni, che non ci ha mai concesso la possibilità di schierare la stessa difesa. Poi il calendario; qualche difensore è arrivato a fine mercato e qualche giocatore era abituato a difendere in modo diverso. C'è una combinazione di fattori che ci sta mettendo in difficoltà".

Quanto non è negoziabile la difesa a zona, che sta creando problemi?

"Non ti so rispondere. Se vogliamo continuare a giocare uomo contro uomo, la soluzione è questa".

De Ketelaere continua a crescere...

"Quando ha fatto bene in nazionale veniva anche da ottime prove con la Dea. Giocatore forte tecnicamente e fisicamente, ha qualità straordinarie. Deve risolvere il problema degli alti e bassi per esprimere un grande potenziale. L'ho visto in pochi tra i calciatori che ho allenato".