Grande delusione nelle parole di Cristian Chivu a Inter TV dopo il pareggio per 4-4 contro l’Atalanta: “Il rammarico è grandissimo, siamo andati tre volte in doppio vantaggio pensando che tutto sarebbe finito nella maniera più bella possibile e non siamo riusciti, un po’ per leggerezza, un po’ per delle letture dei momenti sbagliate. Dobbiamo imparare da questi errori e cercare di non ripeterli”.
Ora con lo Stoccarda subito l’occasione per guardare avanti: “Con lo Stoccarda servirà l’atteggiamento giusto, la qualità giusta, sappiamo le difficoltà che puoi trovare in Champions, devi saper gestire al meglio i momenti della partita”.
Sezione: News / Data: Dom 22 novembre 2026 alle 23:35
Autore: Ludovica Ferrante
Autore: Ludovica Ferrante
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