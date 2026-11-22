Grande delusione nelle parole di Cristian Chivu a Inter TV dopo il pareggio per 4-4 contro l’Atalanta: “Il rammarico è grandissimo, siamo andati tre volte in doppio vantaggio pensando che tutto sarebbe finito nella maniera più bella possibile e non siamo riusciti, un po’ per leggerezza, un po’ per delle letture dei momenti sbagliate. Dobbiamo imparare da questi errori e cercare di non ripeterli”.

Ora con lo Stoccarda subito l’occasione per guardare avanti: “Con lo Stoccarda servirà l’atteggiamento giusto, la qualità giusta, sappiamo le difficoltà che puoi trovare in Champions, devi saper gestire al meglio i momenti della partita”.