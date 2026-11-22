Ai microfoni di Inter TV, il difensore francese dell’Inter Benjamin Pavard commenta così il 4-4 contro l’Atalanta: “Il rammarico è tanto perché la squadra ha segnato quattro gol, siamo arrabbiati e delusi perché anche sul 4-2 sembravamo in controllo e nulla faceva pensare a questo risultato. Adesso dobbiamo analizzare gli errori e ripartire subito. Avremo lo Stoccarda in casa davanti ai nostri tifosi, dovremo cercare di fare il nostro gioco, di segnare e di vincere. Daremo tutto per farlo”.