Dopo Cristian Chivu, è Benjamin Pavard a presentarsi ai microfoni di DAZN per analizzare il 4-4 maturato sul campo dell'Atalanta, partendo dai numeri difensivi da horror dell'Inter in questa prima parte di stagione: "In quanto difensore, sono arrabbiato e deluso per avere preso 4 gol. Penso che avremmo dovuto vincere la partita, ma non siamo stati solidi in difesa. Sono due punti persi, ma il campioanto è lungo. Ora dobbiamo pensare allo Stoccarda".

I problemi difensivi sono di squadra o individuali?

"Un po' di tutto, direi entrambe le cose. Dobbiamo lavorare meglio per evitare queste situazioni, siamo delusi anche per i tifosi. E' un passo indietro dopo i due clean sheet. Dobbiamo rialzare subito la testa, è inammissibile essere in vantaggio e buttare via punti così".

Prossima intervista in italiano?

"Sì, può essere. Oggi è difficile parlare dopo la partita (lo dice in italiano, ndr)".