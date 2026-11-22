No, non si è rivista l'Inter della vittoria conquistata a spese del Como prima della sosta, a Bergamo, dove è arrivato un 4-4 pazzo subito in rimonta contro l'Atalanta. Un pareggio che Cristian Chivu commenta così a DAZN: "Siamo andati tre volte in vantaggio, il rammarico è per questo - le parole del tecnico romeno -. Ho la sensazione che non abbiamo fatto ciò che andava fatto perché abbiamo gestito le cose. Quando abbiamo accelerato, siamo andati sul +2, poi abbiamo fallito la prova della maturità nei minuti finali per alcune leggerezze, Non lo so, è difficile da spiegare. Non siamo riusciti a mantenere il vantaggio creato. Facciamo i complimenti all'Atalanta che ha 'annusato' un po' di leggerezza da parte nostra, di superficialità, e ci hanno provato fino in fondo. Ci hanno messo in difficoltà con i cross, riempiendo meglio l'area. Noi siamo stati più leggeri rispetto al solito e alla fine l'abbiamo pagata. Ci dispiace, per me sono due punti regalati. Impariamo la lezione, si va avanti cercando di mantenere il livello mentale per le prossime partite".

Quale è il problema principale in difesa?

"Bisogna capire determinate situazioni di gioco. Il secondo gol nasce da un secondo calcio d'angolo battuto allo stesso modo del primo dopo una parata di Pepo. Poi sul 4-2 c'è stato un po' di casino, abbiamo preso gol per un pallone in verticale. Dobbiamo lavorare sulla grinta e sulla determinazione in determinati momenti".

Hai percepito che mancava qualcosa nel finale? Ti chiedo conto dei cambi.

"La sensazione era che sulle corsie soffrivamo troppo, per leggerezza o perché non andavamo a duello. Le mezzali non raddoppiavano più, e ho provato a rimediare. Siamo andati 4-2, poi sul 4-3 ho deciso di mettere Marcus (Thuram, ndr) in fascia per aiutare Spence. Ma non bisogna fidarsi del blocco basso perché il minimo errore lo paghi, se non hai la stessa voglia di fare un duello".

E' più arrabbiato o più preoccupato?

"I gol concessi sono troppi per una squadra che le nostre ambizioni, Bisogna rimediare così come abbiamo fatto col Como. Non guardo indietro, ma dobbiamo imparare che bisogna dare tutto in campo, senza gestire le energie. Bisogna sempre dare il massimo fino alla fine".