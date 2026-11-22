Maurizio Sarri in conferenza analizza così il punto preso contro l'Inter: "Un punto preso contro una delle squadre più forti dì'Europa dopo essere andati sotto due volte. Punto preso più che meritatamente ma per essere un punto di svolta, e la svolta c'è stata dal punto di vista caratteriale e della pericolosità, va messa a posto anche la fase difensiva".

Ogni partita l'Atalanta produce di più, è vicina all'idea che ha lei?

"Offensivamente la squadra ha potenziale, poi è chiaro che il quartetto davanti nel finale ti può togliere equilibrio, vanno utilizzati in determinati momenti delle partite. Vorrei giocassero più in velocità ma hanno il tocco finale ed è giusto farglielo fare negli ultimi metri".

La prova di personalità di stasera può spingervi a rivedere la gerarchia di obiettivi?

"Non ho una gerarchia di obiettivi e sarebbe un peccato darsela ora. Vediamo come si sviluppano i prossimi risultati in tutte le competizioni e se sarà il caso di dare una priorità la daremo, ora preferisco di no. So che qui è molto sentita la Coppa Italia, quindi vediamo".

La gara di Ederson e Pasalic.

"Ederson ha fatto una partita di alti e bassi, anche errori ma è stato più ordinato del solito. Pasalic entrato bene ma tutti i sostituti hanno fatto un buon ingresso e per noi è importante, abbiamo tanti giocatori che possono entrare un quarto d'ora ma entro una settimana spero possano siano di un tempo e poi avere delle alternative per fare rotazioni".

La fase difensiva per lei è importante, ci vorrà tempo per la sua idea?

"Purtroppo ci sono state circostanze che ci hanno reso il lavoro impossibile, infortuni. Per due mesi abbiamo avuto 1-2 difensori centrali su 5. Poi un calendario che non ci permette di avere il tempo e le energie per fare allenamenti di reparto, diventa ancora più difficile. Sarà difficile anche nei prossimi giorni, forse più avanti un allenamento di reparto riusciremo a farlo".

De Ketelaere sta crescendo molto.

"E' a quota 3 gol, l'anno scorso li ha fatti in tutta la stagionr, sta crescendo anche da questo punto di vista. Ho allenato tanti giocatori forti ma dal punto di vista delle qualità tecniche e fisiche è uno dei più forti. Il suo problema è sempre stata la continuità, ora ha l'età giusta per risolvere anche questo tipo di problema, se ci riesce è tanta roba".