Premiato come 'Player of The Match' di Atalanta-Inter 4-4, Charles De Ketelaere parla così a DAZN della gara in cui ha messo a referto una doppietta: "E' un punto importante. E' vero che dobbiamo migliorare tante cose, ma è bello rimontare così contro l'Inter", le parole del belga.

A che punto è il processo di crescita con Sarri?

"Siamo quasi al completo, questo fatto ci darà una mano. Avevamo tanta qualità fuori prima. Dobbiamo proseguire nel processo di crescita con Sarri e fare punti".