Grande pomeriggio europeo al Konami Centre per l'Inter di Emiliano Bigica, impegnata nel secondo turno della League Phase di Youth Leauge. Dall'altra parte arriva il Club Brugge, finalista della passata edizione e tra le favorite alla vittoria finale. I belgi dispongono infatti di un academy sempre molto prolifica nello sfornare talenti e questa squadra ne è ricca. Lo ha già dimostrato alla prima giornata, battendo 5-3 l'Aston Villa. Dal canto suo l'Inter ha perso a Madrid contro il Real, campione in carica. Non si tratta dunque di un avvio morbido per la Primavera nerazzurra. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita in programma alle 15.

INTER (4-3-3): Farronato; Lissi, Breda, Mackiewicz, Rocca; D'Agostino, La Torre, Putsen; El Mahboubi, Carrara, Vukaj.

A disposizione: Galliera, Peletti, Evangelista, Moranduzzo, Nese, Kartelo, Maghlout, Franchi, Matarrese.

Allenatore: Emiliano Bigica.

CLUB BRUGGE (3-4-1-2): Kestemont; Verlinden, Coulibaly, Wins; Elbay, Billet, Delorge, Kamara; Koren; Oussou, Angulo.

A disposizione: Ostoici, Knouzi, Fejokwu, Kurtal, Da Silva, Haesaert, Soria, Callens, Amengai.

Allenatore: Piet Cremers.

Arbitro: Pavle Ilic (SRB)

Assistenti: Radovanovic, Novakovic.

Quarto ufficiale: Tremolada.