La sconfitta di Torre Annunziata contro il Savoia è ormai alle spalle, l'Inter U23 oggi ha un altro ostacolo, in trasferta, da superare con l'obiettivo di fare bene e, magari, portare a Milano qualche punto. Nel recupero della settima giornata del Girone C del campionato di Serie C, i giovani nerazzurri guidati da Stefano Vecchi sono impegnati allo stadio De Cristofaro di Giugliano contro i padroni di casa allenati da Raffaele Napoli e ancora a soli 7 punti in classifica e al 18esimo posto. Intanto, ecco le formazioni ufficiali in campo a partire dalle 15:

GIUGLIANO (3-4-1-2): 1 Bolletta, 8 De Rosa, 26 Minelli, 24 Caldore; 16 Improta, 21 Forciniti, 64 Varone, 4 Zammarini, 33 La Vardera; 9 Ibe, 10 Baldé. A disposizione: 12 Santarelli, 77 Greco, 3 Panico, 5 Justiniano, 6 Broh, 7 Galletta, 17 Esposito, 19 Cimmaruta, 23 Laezza, 30 Borgnino, 31 Giordano, 36 Rigo, 44 Peluso, 78 Silvestri, 99 Cuomo. Allenatore: Raffaele Di Napoli

INTER U23 (3-4-2-1): 22 Taho; 80 Garonetti, 15 Stante, 86 Jakirovic; 2 Avitabile, 7 Kaczmarski, 14 Bovo, 3 Marello; 29 Mancuso, 99 Fumagalli; 45 Lavelli. A disposizione: 1 Melgrati, 95 Raimondi, 4 Cerpelletti 5 Tosto, 10 Agbonifo, 11 Zuberek, 16 Venturini, 19 Prestia, 24 Re Cecconi, 27 Aidoo, 30 Mosconi, 37 Sorino. Allenatore: Stefano Vecchi

ARBITRO: Migliorini

ASSISTENTI: Raccanello - Spizuoco

IV UFFICIALE: Barbetti

OPERATORE FVS: Tagliafierro