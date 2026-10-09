Raffaele Palladino, tecnico del Bologna, ha sposato al cento per cento l'idea del club felsineo di correre ai ripari per sosituire l'infortunato Emil Holm ingaggiando Matteo Darmian, svincolato dopo le sei stagioni ad alti livelli con l'Inter: "È stata una scelta della società, ma che ho appoggiato in pieno - ha spiegato Palladino in conferenza stampa -. Dopo il problema di Holm, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione, ci siamo sentiti con la società e abbiamo pensato a Darmian perché lo conosco, ci ho giocato molte volte contro. Porta molta esperienza, è un vincente, ha grande leadership. Può giocare da terzo o da quinto; è a disposizione per giocare già questa domenica perché si è presentato bene a Bologna, pur essendosi allenato da solo quando era svincolato,

A proposito della collocazione tattica, Palladino ha sottolineato la duttilità di Darmian: "Ci può aiutare da quinto, ma può fare anche il terzo: per questo abbiamo scelto lui, lo ha fatto benissimo all'Inter".