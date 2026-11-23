Nel corso di un collegamento su Sky Sport 24 direttamente da Manchester in vista della sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha sottolineato come l'Inter sia tra le squadre interessate a Gustavo Varela del Monza, stasera impegnato allo stadio Brianteo contro la Fiorentina: "I brianzoli lo hanno pagato 3.5 milioni di euro tra parte fissa e bonus e già ora parliamo di circa 25-30 milioni come valutazione di partenza. Se qualcuno si presenterà con un'offerta di questo tipo è chiaro che il Monza stesso non potrà dire di no. Le squadre italiane interessate sono i nerazzurri, la Juventus e il Napoli. L'Inter non ha bisogno di una punta oggi, magari di più per l'estate; le altre due invece sì, ma devono fare i conti con il fair play finanziario".

A riprova di quanto detto dal giornalista, il d.s. interista Dario Baccin e il suo vice Lo Schiavo si sono recati all'impianto brianzolo per assistere all'incontro tra lombardi e gigliati.