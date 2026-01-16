Primo sia in Premier League che in Champions League, oltre a essere ancora in lizza per vincere le due coppe nazionali, l'Arsenal sente di poter raggiungere qualcosa di speciale in questa stagione? A precisa domanda, rivoltagli da un giornalista in conferenza stampa, Mikel Arteta ha risposto così: "Penso che stiamo creando un ottimo slancio. La fiducia deriva dalle prestazioni, dal livello di costanza che abbiamo dimostrato nelle nostre 32 partite di questa stagione - le parole del manager dei Gunners riportate da www.arsenal.com -. Quello che abbiamo fatto l'altro giorno a Stamford Bridge (3-2 contro il Chelsea Coppa di Lega, ndr), dovrebbe aiutarci a essere molto convinti di avere le capacità per farlo. Ma la realtà è che bisogna dimostrarlo in ogni partita e c'è ancora molto da fare. Siamo comunque contenti di essere ancora in gioco nelle quattro competizioni".

Per la cronaca, l'Arsenal affronterà il Nottingham Forest in campionato domani, per poi dedicarsi a una settimana che prevede la sfida di Champions League con l'Inter martedì e quella in campionato con il Manchester United fissata per domenica.