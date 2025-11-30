Una buona e una cattiva notizia hanno caratterizzato la vigilia della trasferta di Pisa, gara per la quale l'Inter ritrova Mkhitaryan dopo un mese ma dovrà rinunciare ad 'Angelo' Bonny, assenza che "decurta il contingente offensivo dell’Inter", come sottolinea la Gazzetta dello Sport, certa che "Chivu lo avrebbe mandato in panchina", per poi sfruttarlo nel secondo tempo, "per scardinare la difesa del Pisa oppure per controllare meglio il risultato favorevole". Lo stop del francese non è nulla di grave e dovrebbe recuperare per la gara di Coppa Italia di mercoledì contro il Venezia. La buona nuova è invece il rientro tra i convocati di Henrikh Mkhitaryan: l’infortunio muscolare rimediato col Napoli è stato smaltito. L'armeno si allena con il gruppo da diversi giorni, mettendosi - dopo il confronto con l'allenatore - a disposizione per la gara di Pisa, dove sarà possibile vederlo per uno spezzone.

Quasi sicuramente il 22 di Chivu partirà dalla panchina, e per la mezzala destra è Sucic è in vantaggio. Come in vantaggio è Luis Henrique, favorito su Carlos Augusto, sulla corsia destra. "In difesa è previsto il ritorno di Acerbi nel mezzo dopo l’esperimento provato con Akanji a Madrid. Ma nell’ultimo allenamento Chivu ha provato diverse idee, quindi occhio alle sorprese. Aggregati alla trasferta i giovani Matteo Cocchi, esterno sinistro 2007, Yvan Maye, difensore del 2006, e il portiere Alan Taho, pure 2007".