Il Lecce di Eusebio Di Francesco si prende tre punti d'oro nel lunch match della 13esima giornata di Serie A andando a vincere contro il Torino per 2-1. Una vittoria che i salentini sigillano con un uno-due micidiale nel primo tempo: al 18esimo Lassana Coulibaly trova l'incornata vincente da corner, due minuti dopo Lameck Banda timbra il raddoppio facendosi trovare pronto dentro l'area di rigore e scagliando un tiro potente che gli vale la prima marcatura stagionale.

Nella ripresa il Torino tenta la reazione, trova il gol del 2-1 con Che Adams al 58esimo e in pieno recupero ha la grande chance di acciuffare il pari con un calcio di rigore che però Kristjan Asllani calcia malissimo consentendo a Vladimiro Falcone di parare a terra e preservare il successo giallorosso. Con questa vittoria, il Lecce sale a quota 13 in classifica.