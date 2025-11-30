L'Inter scende in campo a Pisa e il pensiero di Chivu è chiaro: niente rivoluzioni e solo qualche cambio di formazione per riconquistare i tre punti. Il romeno, che ritrova Mkhitaryan (l'armeno partirà dalla panchina) ma è costretto a rinunciare a Bonny per una sindrome influenzale, si affiderà di nuovo alla coppia Thuram-Lautaro in attacco. In difesa è invece da valutare la posizione di Akanji: da capire se il City giocherà al centro della difesa o se verrà riproposto Acerbi.

Ballottaggio pure sulla fascia destra tra Carlos Augusto e Luis Henrique, ma per quella zona di campo si può aprire anche una nuova strada di mercato. "Chivu e soprattutto il ds Ausilio, butteranno un occhio anche dall’altra parte della barricata dove tanto bene sta facendo Idrissa Touré, uno che - almeno dal punto di vista fisico - sembra la controfigura di Dumfries", scrive Tuttosport.