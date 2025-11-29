Ange-Yoan Bonny salta la trasferta di Pisa per una sindrome influenzale. L'annuncio arriva da Sky Sport da Malpensa, dove la squadra è appena arrivata per prendere il volo per la Toscana. Il francese quindi non è stato inserito tra i convocati, con l'intento però di recuperarlo velocemente per la gara di Coppa Italia contro il Venezia. Partito invece coi compagni Henrikh Mkhitaryan, finalmente a disposizione dopo l'infortunio delle scorse settimane.

Si va quindi verso una formazione con Lautaro Martinez e Marcus Thuram davanti, e Luis Henrique sempre in vantaggio su Carlos Augusto per il ruolo di quinto a destra. Dubbio al centro della difesa tra Francesco Acerbi e Yann Bisseck, con conseguente spostamento di Manuel Akanji come braccetto destro o centrale difensivo a seconda della scelta di Cristian Chivu.