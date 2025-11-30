Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così in conferenza stampa il match vinto oggi per 2-0 a Pisa: “Sappiamo la croce che si porta dietro questa squadra dove il 5-0 è la normalità, un 4-1 c’è un gol subito, una non vittoria è una disfatta. Sappiamo qual è il nostro cammino e il nostro percorso, oggi non era semplice perché questa squadra non subiva gol da settembre, veniva da diversi risultati utili consecutivi, noi invece avevamo un po’ di amarezza. L’abbiamo gestita bene, ci prendiamo la vittoria che per noi era importante”.
Lautaro è il quarto miglior marcatore nella storia dell’Inter.
“Serve equilibrio da parte da tutti, è uno dei più grandi attaccanti in circolazione, tutti lo vorrebbero nelle loro squadre. Ci mette l’anima, sente la responsabilità, è il nostro capitano. I problemi non ci sono mai stati, siamo contenti di lui così come lo siamo di tutta la squadra che oggi ha portato a casa questa vittoria”.
Diouf?
“Ha fatto bene, non è andato mai in sofferenza, abbiamo pensato anche di rimettere Carlos, ma mi è piaciuto il suo atteggiamento e la sua personalità, la sua voglia di aggiungere qualcosa alla squadra. Sta cercando di dare sempre qualcosa al gruppo”.
I cambi?
“Sono entrati bene, questo gruppo capisce i momenti e l’importanza di avere soluzioni a gara in corso. Ci sono quelli che iniziano e quelli che subentrano, bisogna saper leggere le partite, poi a volte ti va bene e altre no. Oggi chi è subentrato ha dato il suo”.
C’è stato un momento in cui hai avuto paura di non vincerla oggi?
“No, paura di niente”, poi la conferenza stampa viene interrotta per un allarme antincendio.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
