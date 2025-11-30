Il centrocampista nerazzurro Andy Diouf parla così a Inter TV al termine del match vinto contro il Pisa: “Mi sento bene con la squadra, sto crescendo passo dopo passo. Non è facile con un nuovo campionato e una nuova lingua, ma ora mi sento bene, sta andando sempre meglio. Ora un’altra sfida? Dobbiamo restare concentrati, continuare su questa strada. Mi sento bene, punto a crescere con la squadra e ad aiutare il gruppo”.