Gustavo Costas, allenatore del Racing Avellaneda, ha fatto un commento sorprendente riguardo un possibile ritorno di Lautaro Martínez e Rodrigo De Paul all'Academia. Parlando in vista della gara di lunedì contro il Tigre ai microfoni di ESPN, Costas ha spalancato le porte, e anche in maniera perentoria, al futuro ritorno dei due prodotti della formazione biancoceleste: "Rodrigo deve venire subito. Lo sa già, gliel'ho detto. E ho anche già detto a Lautaro che devono tornare entrambi, che non devono fare i finti tonti e basta", afferma sorridendo.
A questa sorprendente affermazione, in cui lo stesso Costas ha ammesso di aver avvisato i due campioni del mondo, l'allenatore ha spiegato che "l'attesa si sta facendo molto lunga ed è giunto il momento in cui avremo bisogno di loro". Il tutto sempre con un tono tra il serio e il faceto, sotto il quale però si nota il desiderio di rivedere i due giocatori rivestire la casacca del club che li ha lanciati calcisticamente.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
