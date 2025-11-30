"Questa era la terza partita in sette giorni e dopo tutto quello che abbiamo vissuto nelle ultime due non era facile", ha ammesso Cristian Chivu a Inter TV nell'immediato post-partita di Pisa-Inter, match vinto per 2-0 dai nerazzurri, tornati al successo dopo i due ko nel derby e a Madrid. "Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata, ben preparata che può metterti in difficoltà. Con attenzione, maturità, pazienza e tutto quello che abbiamo dimostrato in campo siamo tutti più contenti dopo questa vittoria" ha continuato il tecnico.

Ha cercato l’abbraccio di Lautaro.

"Io cerco l’abbraccio di tutti quelli che escono. Il nostro capitano oggi si meritava l’abbraccio perché è stato decisivo. Ha fatto due gol importanti per la nostra squadra".

Adesso c’è il Venezia in Coppa Italia. C’è voglia di far bene anche in questa competizione?

"C’è sempre la voglia. Siamo l’Inter, abbiamo l’obbligo e il dovere di onorare tutte le competizioni".