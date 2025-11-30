Commentiamo insieme Pisa-Inter, match valido per la 13a giornata di Serie A 2025/26.
Dom 30 novembre 2025 alle 16:55
Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Samuel: "Lautaro ha sempre dato il massimo per l'Argentina e l'Inter, reazione normale da calciatore. Felice per Chivu"
TS - Marotta, nuovo futuro dirigenziale? Le sue sono parole di chi pensa al ruolo di Ministro dello Sport
GdS - A Pisa con la ThuLa per ritrovare la marcia da scudetto ed evitare a Chivu di tornare al punto di partenza
Skriniar carica il Fenerbahce: “Col Galatasaray sfida infuocata, qui l’atmosfera è più folle che nei derby di Milano"
Costas 'richiama' Lautaro al Racing: "Ho detto a lui e De Paul di tornare subito. E di non fare i finti tonti"
Domenica 30 nov
- 17:32 Chivu a DAZN: "Mai messo in discussione Lautaro, si esagera per cercare la notizia. Lo abbraccio ogni giorno, peccato che..."
- 17:21 Pisa, Gilardino a DAZN: "Grande prestazione e buoni 60'. La differenza? L'Inter è stata feroce e letale"
- 17:20 Inter U23-Pro Vercelli, le pagelle - Melgrati ancora protagonista, Agbonifo in crescita
- 17:14 Lautaro Player of the Match a DAZN: "Lascio parlare chi sta fuori e lavoro per l'Inter. Spero di stare qui a lungo"
- 17:10 Esposito a DAZN: "Assist importante come un gol? La squadra è da mettere al primo posto, come dice Lautaro"
- 17:06 Vecchi in conferenza: "Risultato giusto, secondo tempo di personalità. Su Prestia sensazioni non buone"
- 17:01 Pisa-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 16:58 Pisa-Inter, le pagelle - Esposito impattante, Lautaro risponde. Bastoni in affanno
- 16:56 Alla faccia del ca... so: l'Inter vola sulle ali di Lautaro, la doppietta del Toro rilancia i nerazzurri a Pisa
- 16:55 liveIl POST PARTITA di PISA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 16:52 Pisa-Inter, Fischio Finale - Lautaro rompe l'equilibrio della torre dopo 505': Chivu respira con la doppietta del capitano
- 16:32 L'Inter U23 soffre in avvio ma reagisce nel secondo tempo: con la Pro Vercelli finisce 1-1
- 16:01 Pisa, Piccinini prima del 2° T: "Inter tra le migliori d'Europa, stiamo facendo bene. Spero di segnare"
- 15:16 Inter-Milan, Up & Down - Bovio gladiatorio, Iddrissou forza della natura. Zarate, poca sostanza
- 14:50 Primavera, il derby di Milano torna a colorarsi di nerazzurro: Iddrissou e Mancuso stendono il Milan
- 14:31 Pisa, Marin a DAZN: "Ci manca qualche giocatore ma sappiamo che chi subentra farà ancora meglio"
- 14:31 Sucic a DAZN: "Due sconfitte di fila, sappiamo che non è facile. Ma dobbiamo restare concentrati. Chivu? Io do tutto, poi..."
- 14:29 Asllani tradisce il Torino: rigore sbagliato al 91esimo, Falcone blinda il successo per 2-1 del Lecce
- 14:25 Pisa, Gilardino a DAZN: "L'Inter è una grande squadra con qualità, ma vogliamo fare una partita da Pisa"
- 14:23 Chivu: "Siamo sereni, sappiamo come va nel calcio. Lautaro? C'è una cosa che non ho detto prima del derby"
- 14:18 Sucic a ITV: "Ho la fiducia di Chivu dal primo giorno". Poi avvisa i compagni: "Dobbiamo essere più cinici"
- 14:15 Toni: "Pio Esposito ha le mie caratteristiche. Deve diventare più cattivo sotto porta, ma è giovane"
- 14:07 Corrado, pres. Pisa: "Rivedere l'Inter qui una soddisfazione per i tifosi. Akinsanmiro è forte e noi..."
- 14:00 Muharemovic, nella lista delle pretendenti si aggiunge il Bologna: Sartori avvistato venerdì al Sinigaglia
- 13:45 Sky - Sta per scoccare l'ora di Pepo Martinez: lo spagnolo tornerà titolare in Coppa Italia
- 13:30 Lupo: "Inter, un calo c'è stato. Ma una squadra così non può permettersi cali di attenzione"
- 13:15 El Paròn Rocco si sbagliava di brutto: a Madrid c'era almeno un Musso che volava!
- 13:00 TS - Juve in ansia per Vlahovic: si teme uno stiramento. Possibile stop fino al 2026
- 12:45 Hernanes: "Inter, serve più equilibrio. Sommer ha le sue responsabilità in alcune sconfitte"
- 12:30 Giaccherini: "L'Inter non raccoglie per quanto crea. La sfortuna? Se non riesci a vincere, cerchi di non perdere"
- 12:15 Corsera - Lautaro, condizione fisica non al top: il calo dell'argentino è legato anche ai postumi degli ultimi vaccini
- 12:00 Sky - Pisa-Inter, arrivano conferme di formazione: Luis Henrique a destra, tornano Acerbi e Thuram
- 11:45 Vieri: "Inter, zero punti ma grandi prestazioni. Esposito centravanti del futuro, adesso i paragoni non hanno senso"
- 11:31 Samuel: "Lautaro ha sempre dato il massimo per l'Argentina e l'Inter, reazione normale da calciatore. Felice per Chivu"
- 11:15 Antognoni e il futuro di Nico Paz: "La fine è già scritta. Normale che il Real Madrid voglia riportarlo a casa"
- 11:00 Vice-Dumfries, l'Inter spedisce gli scout in missione per Palestra. Sul classe 2005 anche altre due big di A
- 10:45 Careca duro con l'Inter: "Mi sarei aspettato qualche ko in meno. Scudetto? Lottano in quattro ma..."
- 10:30 Corsera - L'Inter ritrova Mkhitaryan: il piano di Chivu per la gestione dell'armeno tra Pisa e gli ottavi di Coppa Italia
- 10:15 Corsera - Inter a Pisa per il riscatto. Chivu rilancia Luis Henrique titolare lontano dalle pressioni di San Siro
- 10:00 CdS - A Pisa per ritrovare fiducia: i nerazzurri ottimisti per Luis Henrique. Ma ora è tempo di risposte
- 09:45 TS - Marotta, nuovo futuro dirigenziale? Le sue sono parole di chi pensa al ruolo di Ministro dello Sport
- 09:30 TS - Inter a Pisa con il ballottaggio sulla fascia destra e... gli occhi su Touré: il ds Ausilio lo osserverà con attenzione
- 09:16 CdS - Lautaro giudice severo di se stesso, ma i numeri parlano chiaro: è lui la costante dell'attacco nerazzurro
- 09:00 GdS - Luis Henrique alla ricerca della svolta. Di questo passo il futuro somiglia a un rebus
- 08:45 GdS - Torna Mkhitaryan dopo un mese, ma Sucic è in vantaggio. Luis Henrique favorito su Carlos
- 08:30 GdS - A Pisa con la ThuLa per ritrovare la marcia da scudetto ed evitare a Chivu di tornare al punto di partenza
- 08:15 Preview Pisa-Inter - Chivu si affida alla Thu-La. Opzione Luis Henrique
- 00:00 Oggi non c'è solo la torre a pendere
Sabato 29 nov
- 23:45 Meet&Greet in vista di Pisa-Inter: Thuram e Frattesi incontrano gli Inter Club Toscana
- 23:30 Pro Vercelli, Santoni: "Poche squadre lavorano con l'intensità dell'Inter U23 già nel settore giovanile"
- 23:15 Sorloth fa doppietta contro l'Oviedo e regala all'Atletico di Simeone un altro sorriso dopo l'Inter
- 23:00 Succede di tutto a San Siro, ma il Milan vince ancora: dopo il derby altro 1-0 allegriano contro la Lazio
- 22:45 Valtolina: "Recoba, un marziano a Venezia. Però Novellino storpiava il soprannome in 'cigno'"
- 22:30 Venezia, Adorante: "Felice per la vittoria. Ora ci concentriamo sulla partita di mercoledì a San Siro"
- 22:15 Sky - Chivu pronto a cambiare: out Bonny, a centrocampo c'è Sucic. Chance per Luis Henrique?
- 22:00 Riecco Bernd Reichart: "UEFA monopolista. La Unify League offre competizioni più entusiasmanti"
- 21:45 Cagliari, Esposito: "Borrelli ha le caratteristiche di Pio: io devo fargli fare gol, lui deve fare la guerra"
- 21:30 MD - La NBA punta anche sui derby per il suo campionato europeo. E strizza l'occhio a Inter e Milan
- 21:15 Juventus, Spalletti: "Troppo timidi e scolastici all'inizio, da noi ci si aspetta di più. Vlahovic si è stirato"
- 21:00 Torna a vincere in Bundesliga il Borussia Dortmund: Bayer Leverkusen ko 2-1
- 20:45 Milan, Tare: "Emozionante sfidare la Lazio. Il rinnovo di Maignan? Siamo sereni"
- 20:30 Tomori carica il Milan prima della Lazio: "Il derby è stato bello, ma manca tanto. Testa bassa e pedalare"
- 20:15 L'IFAB sperimenta una norma 'anti-furbetti': fuori 2 minuti chi chiede l'intervento dello staff medico
- 20:02 Seba Esposito non basta al Cagliari: Yildiz fa doppietta e porta la Juve momentaneamente a -1 dall'Inter
- 19:45 Skriniar carica il Fenerbahce: “Col Galatasaray sfida infuocata, qui l’atmosfera è più folle che nei derby di Milano"
- 19:30 Venezia, Stroppa pensa già all'Inter: "Mercoledì cambierò dieci giocatori"
- 19:15 Duelli aerei, attenzione al Pisa: Nzola e Touré fattori scombinanti. E la fisicità a centrocampo...
- 19:00 Pisa, Gilardino: "L'Inter è una belva ferita, chi pensa che sia in crisi ha visto troppi film di fantascienza"
- 18:45 Serginho: "Leao? Nel derby ha sofferto molto per un motivo. E sui terzini sinistri del calcio moderno..."
- 18:30 La convinzione di Altafini: "L'Inter ha giocatori forti e non va mai sottovalutata, può sempre recuperare"