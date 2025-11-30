Sta per avvicinarsi l'occasione per Josep Martinez. Il portiere spagnolo dell'Inter, reduce dalla ben nota drammatica vicenda extra-campo delle scorse settimane, si appresta infatti a tornare in campo da titolare. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, infatti, l'ex Genoa prenderà il posto di Yann Sommer mercoledì in occasione del match di Coppa Italia contro il Venezia. Il tutto in ossequio alle indicazioni di Cristian Chivu che vuole alternare i due arqueros e vuole Martinez pronto nel momento del bisogno. 

Sezione: Focus / Data: Dom 30 novembre 2025 alle 13:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print