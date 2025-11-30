Dopo Cristian Chivu, è Petar Sucic a inquadrare Pisa-Inter prima del fischio d'inizio partendo dal momento dei nerazzurri: "Non è facile perdere due gare di fila, ma sappiamo che abbiamo giocato bene e meritavamo di più - le parole del croato -. Ci dà speranza per le prossime gare, dobbiamo lavorare forte e fare di tutto per prendere i tre punti. Dobbiamo restare concentrati, siamo solo all’inizio della stagione, ci sono ancora tante gare da giocare".

Che cosa ti sta dando Chivu?

"Io do tutto, lavoro forte cercando di dare il mio meglio. A volte riesco a dare qualcosa alla squadra, altre no. Una cosa è certa: voglio migliorare".