Sembra tornata la pace, semmai ci siano state vere tensioni come affermato qualche giorno fa dalla stampa, tra Niko Kovac e Karim Adeyemi. L'attaccante della Nazionale tedesca è risultato decisivo per la vittoria del Borussia Dortmund contro il Bayer Leverkusen e a fine gara il suo allenatore ha avuto parole al miele nei suoi confronti: "Devo continuare a ricordargli i suoi punti di forza. Karim è stato benedetto da Dio. Ha una velocità e una potenza tali che deve sfruttarle e sfruttarle molto di più. Quando riesce a superare i difensori uno contro uno e a scattare nello spazio, è forte. Devo lavorare su questo con lui ogni singolo giorno, convincerlo e portarlo a quel punto", le sue parole a Sky Sports Deutschland.

Parole, queste, che spazzano via le nubi e forse metteranno un freno alle indiscrezioni di mercato che volevano Adeyemi distante della formazione giallonera, con diversi club tra cui l'Inter che già hanno fatto le mosse preliminari.