L'edizione odierna del Corriere della Sera di Milano si focalizza su Henrik Mkhitaryan, tornato tra i convocati dopo un mese di assenza per infortunio. Il centrocampista armeno ha viaggiato con la squadra per Pisa ma partirà dalla panchina: non ci saranno forzature visto il fresco recupero dal risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra accusato a Napoli.
Secondo il quotidiano generalista è possibile che questo pomeriggio possa mettere qualche minuto prezioso nelle gambe, per poi giocare con il Venezia negli ottavi di Coppa Italia in programma a San Siro il 3 dicembre.
Sezione: Focus / Data: Dom 30 novembre 2025 alle 10:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Vieri: "Inter, zero punti ma grandi prestazioni. Esposito centravanti del futuro, adesso i paragoni non hanno senso"
Corsera - L'Inter ritrova Mkhitaryan: il piano di Chivu per la gestione dell'armeno tra Pisa e gli ottavi di Coppa Italia
TS - Inter a Pisa con il ballottaggio sulla fascia destra e... gli occhi su Touré: il ds Ausilio lo osserverà con attenzione
Cagliari, Esposito: "Borrelli ha le caratteristiche di Pio: io devo fargli fare gol, lui deve fare la guerra"
Dumfries ricorda i momenti salienti di novembre: tra questi, anche lo scontro 'galeotto' con Zaccagni
Altre notizie
Domenica 30 nov
- 12:30 Giaccherini: "L'Inter non raccoglie per quanto crea. La sfortuna? Se non riesci a vincere, cerchi di non perdere"
- 12:15 Corsera - Lautaro, condizione fisica non al top: il calo dell'argentino è legato anche ai postumi degli ultimi vaccini
- 12:00 Sky - Pisa-Inter, arrivano conferme di formazione: Luis Henrique a destra, tornano Acerbi e Thuram
- 11:45 Vieri: "Inter, zero punti ma grandi prestazioni. Esposito centravanti del futuro, adesso i paragoni non hanno senso"
- 11:31 Samuel: "Lautaro ha sempre dato il massimo per l'Argentina e l'Inter, reazione normale da calciatore. Felice per Chivu"
- 11:15 Antognoni e il futuro di Nico Paz: "La fine è già scritta. Normale che il Real Madrid voglia riportarlo a casa"
- 11:00 Vice-Dumfries, l'Inter spedisce gli scout in missione per Palestra. Sul classe 2005 anche altre due big di A
- 10:45 Careca duro con l'Inter: "Mi sarei aspettato qualche ko in meno. Scudetto? Lottano in quattro ma..."
- 10:30 Corsera - L'Inter ritrova Mkhitaryan: il piano di Chivu per la gestione dell'armeno tra Pisa e gli ottavi di Coppa Italia
- 10:15 Corsera - Inter a Pisa per il riscatto. Chivu rilancia Luis Henrique titolare lontano dalle pressioni di San Siro
- 10:00 CdS - A Pisa per ritrovare fiducia: i nerazzurri ottimisti per Luis Henrique. Ma ora è tempo di risposte
- 09:45 TS - Marotta, nuovo futuro dirigenziale? Le sue sono parole di chi pensa al ruolo di Ministro dello Sport
- 09:30 TS - Inter a Pisa con il ballottaggio sulla fascia destra e... gli occhi su Touré: il ds Ausilio lo osserverà con attenzione
- 09:16 CdS - Lautaro giudice severo di se stesso, ma i numeri parlano chiaro: è lui la costante dell'attacco nerazzurro
- 09:00 GdS - Luis Henrique alla ricerca della svolta. Di questo passo il futuro somiglia a un rebus
- 08:45 GdS - Torna Mkhitaryan dopo un mese, ma Sucic è in vantaggio. Luis Henrique favorito su Carlos
- 08:30 GdS - A Pisa con la ThuLa per ritrovare la marcia da scudetto ed evitare a Chivu di tornare al punto di partenza
- 08:15 Preview Pisa-Inter - Chivu si affida alla Thu-La. Opzione Luis Henrique
- 00:00 Oggi non c'è solo la torre a pendere
Sabato 29 nov
- 23:45 Meet&Greet in vista di Pisa-Inter: Thuram e Frattesi incontrano gli Inter Club Toscana
- 23:30 Pro Vercelli, Santoni: "Poche squadre lavorano con l'intensità dell'Inter U23 già nel settore giovanile"
- 23:15 Sorloth fa doppietta contro l'Oviedo e regala all'Atletico di Simeone un altro sorriso dopo l'Inter
- 23:00 Succede di tutto a San Siro, ma il Milan vince ancora: dopo il derby altro 1-0 allegriano contro la Lazio
- 22:45 Valtolina: "Recoba, un marziano a Venezia. Però Novellino storpiava il soprannome in 'cigno'"
- 22:30 Venezia, Adorante: "Felice per la vittoria. Ora ci concentriamo sulla partita di mercoledì a San Siro"
- 22:15 Sky - Chivu pronto a cambiare: out Bonny, a centrocampo c'è Sucic. Chance per Luis Henrique?
- 22:00 Riecco Bernd Reichart: "UEFA monopolista. La Unify League offre competizioni più entusiasmanti"
- 21:45 Cagliari, Esposito: "Borrelli ha le caratteristiche di Pio: io devo fargli fare gol, lui deve fare la guerra"
- 21:30 MD - La NBA punta anche sui derby per il suo campionato europeo. E strizza l'occhio a Inter e Milan
- 21:15 Juventus, Spalletti: "Troppo timidi e scolastici all'inizio, da noi ci si aspetta di più. Vlahovic si è stirato"
- 21:00 Torna a vincere in Bundesliga il Borussia Dortmund: Bayer Leverkusen ko 2-1
- 20:45 Milan, Tare: "Emozionante sfidare la Lazio. Il rinnovo di Maignan? Siamo sereni"
- 20:30 Tomori carica il Milan prima della Lazio: "Il derby è stato bello, ma manca tanto. Testa bassa e pedalare"
- 20:15 L'IFAB sperimenta una norma 'anti-furbetti': fuori 2 minuti chi chiede l'intervento dello staff medico
- 20:02 Seba Esposito non basta al Cagliari: Yildiz fa doppietta e porta la Juve momentaneamente a -1 dall'Inter
- 19:45 Skriniar carica il Fenerbahce: “Col Galatasaray sfida infuocata, qui l’atmosfera è più folle che nei derby di Milano"
- 19:30 Venezia, Stroppa pensa già all'Inter: "Mercoledì cambierò dieci giocatori"
- 19:15 Duelli aerei, attenzione al Pisa: Nzola e Touré fattori scombinanti. E la fisicità a centrocampo...
- 19:00 Pisa, Gilardino: "L'Inter è una belva ferita, chi pensa che sia in crisi ha visto troppi film di fantascienza"
- 18:45 Serginho: "Leao? Nel derby ha sofferto molto per un motivo. E sui terzini sinistri del calcio moderno..."
- 18:30 La convinzione di Altafini: "L'Inter ha giocatori forti e non va mai sottovalutata, può sempre recuperare"
- 18:15 Muraro non ha dubbi: "L'Inter resta la più forte, è anche la squadra che gioca meglio"
- 18:00 Marini: "Sono molto ottimista sull'Inter, per me alla fine arriverà tra le prime se non prima"
- 17:45 GdS - Maignan-Milan, rinnovo in stand-by: la Juve lo segue, ma attenzione ai movimenti dalla Premier
- 17:35 Torna Mkhitaryan, ma Chivu perde Bonny: il francese non parte per Pisa a causa di una sindrome influenzale
- 17:30 Dumfries ricorda i momenti salienti di novembre: tra questi, anche lo scontro 'galeotto' con Zaccagni
- 17:15 Il Venezia si avvicina alla grande al match con l'Inter: netta vittoria per 3-0 sul Mantova
- 17:00 Il Genoa trova la prima vittoria al Ferraris: 2-1 in rimonta al Verona. Blitz dell'Udinese a Parma
- 16:45 Costas 'richiama' Lautaro al Racing: "Ho detto a lui e De Paul di tornare subito. E di non fare i finti tonti"
- 16:30 Pisa, prima della partita contro l'Inter un premio per le 100 presenze di Simone Canestrelli
- 16:15 Como, ora c'è l'Inter per sognare ancora. Moreno elogia Nico Paz: "Può essere top mondiale"
- 16:00 Pisa-Inter, cresce l'attesa e l'Arena sarà sold-out: biglietti esauriti in 15 minuti
- 15:45 Zanchetta: "Pio Esposito sarà titolare nella Nazionale per 10-15 anni. Chivu ci ha visto lungo, ecco perché"
- 15:30 Dalla Spagna - Osservatore dell'Inter ad Atene per Lunin del Real Madrid. E si parla già di cifre
- 15:15 Qui Pisa - Fisicità e coperture preventive: i tasselli cardine di Gilardino per i sei risultati utili consecutivi
- 15:00 Altobelli difende Lautaro: "È il più forte al mondo. Non segna da due domeniche e sembrano 2mila anni"
- 14:52 Sky - Mkhitaryan in gruppo anche oggi: l'armeno torna tra i convocati per la trasferta di Pisa
- 14:45 Sprofondo Liverpool tra campionato e Champions: per Slot conferma a tempo. E il 9 dicembre c'è l'Inter
- 14:30 Marotta premiato a Genova: "Inter, vogliamo vincere ancora e toglierci tante soddisfazioni. Poi ho un sogno"
- 14:15 Premio Scopigno, ad Ausilio il riconoscimento di Manager of the Year. Premiato anche Pio Esposito
- 13:45 Aleksandar Stankovic e il fratello Stefan: "Si è ritirato a 17 anni, giocava nell'Inter. Un giorno ha detto 'basta'"
- 13:30 Banchieri elogia l'Inter U23: "Sta facendo benissimo, ha ammortizzato subito l'impatto con la C"
- 13:15 Stankovic: "L'Inter è casa e un sogno che inseguo, sono interista. Ma il Bruges oggi è il miglior posto per me. La recompra..."
- 13:00 DAZN e il regalo di Natale per gli abbonati: visione simultanea su due reti diverse gratis per tutti fino al 31 dicembre
- 12:45 Qui Pisa - Gilardino senza Cuadrado e Akinsanmiro, dubbi in avanti: la probabile formazione
- 12:30 Gol attesi e subiti, la classifica parla chiaro: Inter prima, Juve e Milan sul podio. Sorpresa Roma
- 12:15 Il giallorosso Verdone: "Roma prima? Non mi faccio illusioni. Il Napoli è una squadra solida, così come l'Inter"
- 12:00 Como, Douvikas segna e punta il match con l'Inter: "Giocheremo contro una delle migliori squadre del campionato"
- 11:45 L'agente apre all'addio, conferme dalla Spagna: Ederson può lasciare l'Atalanta. Prezzo scontato
- 11:30 Ruben Sosa: "Scudetto? Spero che lo vinca l'Inter o al massimo il Napoli. La Roma non esiste"