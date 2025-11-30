L'edizione odierna del Corriere della Sera di Milano si focalizza su Henrik Mkhitaryan, tornato tra i convocati dopo un mese di assenza per infortunio. Il centrocampista armeno ha viaggiato con la squadra per Pisa ma partirà dalla panchina: non ci saranno forzature visto il fresco recupero dal risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra accusato a Napoli. 

Secondo il quotidiano generalista è possibile che questo pomeriggio possa mettere qualche minuto prezioso nelle gambe, per poi giocare con il Venezia negli ottavi di Coppa Italia in programma a San Siro il 3 dicembre.

Sezione: Focus / Data: Dom 30 novembre 2025 alle 10:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
