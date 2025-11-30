L'ex attaccante della Juventus, Fernando Llorente, ha parlato ai microfoni di SportMediaset, intervenendo sulla lotta al vertice. Di seguito la sua analisi valutativa anche alla luce di questa prima parte di campionato che non ha ancora regalato al pubblico una vera regina del campionato: "Vedo forti Inter, Napoli e Milan. Poi conoscendo Conte, che non molla mai, sarà lì un altro anno a lottare per il campionato".