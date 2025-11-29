Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo del Bruges, nel corso dell'intervista rilasciata ad HLN, ha parlato anche dei suoi fratelli, uno dei quali si è ritirato dal calcio quando non aveva ancora compiuto la maggiore età: "E' una storia triste, ha lasciato il calcio a 17 anni, quando era all'Inter. Il suo cognome gli creava troppa pressione. La gente non vede l'ora di giudicare qualcuno solo perché è il figlio di un calciatore famoso".

Stefan si è ritirato anche per l'eccessiva pressione? Aleksandar Stankovic parla così: "C'era molta pressione da bordo campo e un giorno ha detto: 'Basta! Non mi piace più il calcio'. Era un grande talento. Più grande di me e di Filip. Centrocampista mancino, veloce e con un grande potenziale tecnico Ma psicologicamente è stato difficile per lui. Stefan è il più sensibile dei tre fratelli".