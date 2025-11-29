Si avvicina la delicata trasferta di Pisa e, dopo la sconfitta di Madrid, Cristian Chivu prepara una serie di modifiche nell’undici titolare dell’Inter. La notizia più rilevante è arrivata nel pomeriggio: Ange-Yoan Bonny è stato costretto al forfait per una sindrome influenzale e non partirà con la squadra. L’emergenza in attacco riduce dunque le opzioni a disposizione del tecnico.

Secondo le ultime indicazioni di Sky Sport, in porta ci sarà ancora Yann Sommer, mentre in difesa tornerà Francesco Acerbi, favorito su Yann Bisseck per occupare la posizione centrale. Ai suoi lati agiranno Manuel Akanji e Alessandro Bastoni nel consueto ruolo di braccetti.

A centrocampo pronta la linea tipo', ma con un rientro importante: Barella e Calhanoglu saranno confermati, mentre Sucic è atteso dal 1’ come mezzala sinistra dopo il fastidio accusato da Zielinski nel match del Metropolitano.

Sulle corsie laterali spazio alle rotazioni: Dimarco resta intoccabile a sinistra, mentre a destra potrebbe arrivare una novità. Luis Henrique è infatti in vantaggio su Carlos Augusto per partire dall’inizio, una scelta che darebbe maggiore spinta offensiva e freschezza nella metà campo avversaria.

In attacco, con l’assenza di Bonny, Chivu si affida al tandem titolare: Thuram e Lautaro Martinez guideranno l’offensiva nerazzurra, con Pio Esposito unica alternativa disponibile dalla panchina.