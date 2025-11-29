Calhanoglu a due facce, Sucic altalenante e il mistero Diouf. La Gazzetta dello Sport sintetizza così il "rebus dell'Inter in mezzo al campo", dove Chivu è chiamato a rilanciare il reparto trascinato finora dal regista turco, capocannoniere della Serie A con 5 gol ma reduce da due prestazioni negative contro Milan e Atletico Madrid. Il croato invece alterna momenti top ad altri meno convincenti, mentre il francese non ha ancora trovato il giusto spazio. In estate i nerazzurri ci avevano provato per Manu Koné, non a caso.

E poi c'è Davide Frattesi, ai margini del progetto e con le valigie in mano. Il centrocampista "né con Inzaghi, né con Chivu è riuscito a scalare i gradi della titolarità. In questa stagione ha giocato solo 3 volte dall’inizio su 17 combinazioni possibili - si legge -. E ha perso fiducia anche in Nazionale: Gattuso lo aspetterà ancora dopo averlo visto annaspare contro la Norvegia? A gennaio probabilmente andrà via, per lasciare spazio a un collega dinamico dello stile Frendrup. Ma restano molte settimane da giocare, prima che si aprano i caselli dell’autostrada dei sogni".