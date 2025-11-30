Nelle ultime settimane l'Inter sta toccando con mano il problema di non avere un sostituto all'altezza di Denzel Dumfries. Sulla fascia destra si è visto l'adattamento di Carlos Augusto, mentre Luis Henrique (che oggi dovrebbe partire titolare nella trasferta di Pisa) non ha ancora dato garanzie e mandato i giusti segnali. Ecco perché la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno e ha aggiunto alla lista degli obiettivi anche il nome di Marco Palestra, classe 2005 di proprietà dell'Atalanta ma in questa stagione in prestito al Cagliari.
Ad accostare il club nerazzurro al giovane laterale italiano è Nicolò Schira. L'esperto di mercato riferisce che, oltre alla Juventus (che ha manifestato il suo interesse dallo scorso luglio), nelle ultime settimane pure Inter e Napoli hanno inviato i loro osservatori per monitorarlo da vicino. Il prezzo del cartellino non è basso: basti pensare che la scorsa estate la Dea ha rifiutato un'offerta di 18 milioni da un club della Ligue1.
🚨 Excl. - Not only #Juventus (interested since the last July): #Inter and #Napoli have sent their scouts in the last weeks to monitore Marco #Palestra, who is currently at #Cagliari on loan from #Atalanta, which have turned down a bid of 18M from a Ligue1’s club last summer https://t.co/FeFkVLFKIc— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 29, 2025
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
