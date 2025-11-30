Prima dell'inizio del match contro l'Inter, Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport presentando il match contro l'Inter che torna a giocarsi dopo 34 anni: " Negli ultimi anni l’Inter ha dominato il campionato italiano e anche in Europa: sarà ferita per le ultime due sconfitte. Rivedere l’Inter all’Arena Garibaldi sarà una grande soddisfazione per tutti i tifosi“.

Pisa-Inter che ha anche risvolti di mercato, dal prestito di Ebenezer Akinsanmiro, oggi assente, e il possibile interesse dell'Inter per Idrissa Touré: "Touré è già due anni che lo stanno guardando in tanti. Akinsanmiro è un giocatore forte: è dell’Inter ma abbiamo il diritto di riscatto, è un giocatore di grande qualità“.